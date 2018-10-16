Прихожанам РПЦ запретили причащаться на Афоне

Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что верующие Русской православной церкви (РПЦ) отныне не смогут причащаться в монастырях, где поминается имя предстоятеля Константинопольского патриархата. Слова Балашова передает РИА «Новости».

Он заметил, что имя предстоятеля Константинопольского патриархата патриарха Варфоломея поминается в афонских монастырях.

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«Все сказанное в заявлении Священного синода в полной мере относится и к монастырям Святой Горы Афон», — отметил Балашов, отвечая на вопрос о паломничестве верующих РПЦ в этот регион.

Он подчеркнул, что такое решение будет сохраняться до тех пор, пока Константинопольский патриархат не откажется от принятых «антиканонических решений» по Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РПЦ является «раскольником» мирового православия.