Минюст начал работать над законопроектом об УДО для беременных женщин

Министерство юстиции России начало разрабатывать законопроект, который предусматривает условно-досрочное освобождение (УДО) беременных женщин, а также женщин с детьми возрастом до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект также предлагает заменить беременным женщинам и женщинам с детьми неотбытую часть наказания на более мягкое. При этом оговаривается, что это станет возможным только тогда, когда осужденная отбудет четверть назначенного срока и если ее осудили за преступление небольшой тяжести.

Ранее сообщалось, что в колониях и следственных изоляторах ФСИН России вводятся повышенные нормы питания для беременных и кормящих женщин.