В Греции четверо полицейских пострадали при нападении анархистов на участок

В Греции около 50 человек в капюшонах атаковали полицейский участок с бутылками с зажигательной смесью, камнями и другими предметами, передает греческий интернет-портал newsit.gr со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, атака произошла в районе Омония в центре Афин, четверо полицейских госпитализированы. У двоих респираторные проблемы, еще двое ранены осколками.

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Сообщается, что нападавшие были анархистами. В правоохранительных органах отметили, что задержать их не удалось.

Ранее стало известно, что в Греции анархисты-байкеры совершили рейд на допустившего «майдан» посла США.