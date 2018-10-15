В Москве приостановлено движение на участке «фиолетовой» ветки метро

В Москве по техническим причинам приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что поезда не ходят на участке от станции «Выхино» до станции «Текстильщики».

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Точная причина инцидента не приводится.

Ранее сообщалось, что на Калужско-Рижской линии метро Москвы произошел сбой из-за поломки светофоров на перегоне «Бабушкинская» - «Медведково».