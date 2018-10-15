Полиция Кельна допускает версию теракта при захвате заложников

Полиция Кельна заявила, что рассматривает версию теракта при расследовании захвата заложницы, передает РИА «Новости».

Подробности расследования не приводятся.

Ранее сообщалось, что мужчина, который захватил заложницу на главном вокзале в Кельне, является сторонником террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России).

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Также сообщалось, что преступник напал на девочку в ресторане быстрого питания, а уже после этого захватил заложницу.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.