СМИ: захвативший заложницу в Кельне оказался сторонником «Исламского государства»

Мужчина, который в понедельник, 15 октября, захватил заложницу на главном вокзале в Кельне, является сторонником террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом пишет интернет-портал Focus со ссылкой на источники.

По данным издания, преступник во время захвата выкрикивал лозунги и угрозы на арабском языке. Полиция обнаружила у мужчины вид на жительство в Германии, выданный на имя 55-летнего гражданина Сирии, однако подчеркивается, что принадлежность данных документов преступнику не подтверждена.

Реклама

Ранее сообщалось, что полиция Кельна в ходе спецоперации обнаружила раненую девочку. По данным Focus, преступник напал на нее в ресторане быстрого питания, а уже после этого захватил заложницу.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.