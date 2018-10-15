В Мексике более 50 детей освободили от эксплуататоров

Правоохранительные органы Мексики освободили 56 детей и семерых взрослых женщин, которые находились во власти преступной группировки, пишет мексиканская газета El Sol de Mexico.

Как отмечается, преступники заставляли детей и женщин заниматься попрошайничеством.

Реклама

По данным генпрокуратуры мексиканского штата Оахака, в ходе спецоперации были задержаны 11 человек, предположительно связанные с бандой. Их обвиняют в торговле людьми и эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Мексике линчевали подозреваемых в краже.