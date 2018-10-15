В Мексике более 50 детей освободили от эксплуататоров
Правоохранительные органы Мексики освободили 56 детей и семерых взрослых женщин, которые находились во власти преступной группировки, пишет мексиканская газета El Sol de Mexico.
Как отмечается, преступники заставляли детей и женщин заниматься попрошайничеством.
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По данным генпрокуратуры мексиканского штата Оахака, в ходе спецоперации были задержаны 11 человек, предположительно связанные с бандой. Их обвиняют в торговле людьми и эксплуатации несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Мексике линчевали подозреваемых в краже.