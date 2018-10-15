На «оранжевой» ветке московского метро произошел сбой

На Калужско-Рижской линии метро Москвы произошел сбой, в результате которого поезда двигались с увеличенным интервалом, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь представитель метрополитена рассказал, что причиной сбоя стала поломка светофоров на перегоне «Бабушкинская» - «Медведково».

Реклама

Позже движение поездов было введено в график.

Ранее сообщалось, что пять станций Серпуховско-Тимирязевской линии метро с 3 октября по 21 ноября будут закрываться на полчаса раньше, в 0.30, для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).