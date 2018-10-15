Захвативший заложника в Кельне преступник обезврежен
Полиция обезвредила преступника, захватившего заложницу на вокзале в Кельне. Об этом говорится в сообщении в твиттере городской полиции.
«Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются», — говорится в сообщении правоохранителей.
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В полиции подчеркнули, что жителям по-прежнему не рекомендуется приближаться к площади Бреслауэрплатц.
Также стало известно, что освобожденная заложница получила тяжелые ранения и в настоящее время находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что заложников в центре Кельна захватили на площади Бреслауэрплатц, рядом с которой находится главный вокзал города.