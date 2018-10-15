Навальному предъявят обвинение по делу о клевете 2016 года

Алексей Навальный сообщил в блоге, что ему собираются предъявить обвинения по уголовному делу о клевете, заведенном еще в 2016 году.

По словам Навального, его адвокату позвонил следователь МВД, который сообщил, что ему будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу.

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Он отметил, что речь идет о деле, возбужденном в 2016 году по заявлению экс-сотрудника МВД Павла Карпова статье «клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Причиной послужило то, что Навальный размещал ссылки на фильм «Каста неприкасаемых», в котором говорилось о причастности Карпова к гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Навальный отметил, что арест по этой статье не предусмотрен, «только огромные денежные штрафы».

24 сентября Навального задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел 30 суток, находясь под административным арестом.