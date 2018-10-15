Грузовой теплоход сел на мель и получил пробоину на Енисее

Грузовой теплоход «Ладья» на Енисее ветром выбросило на мель на севере Красноярского края, судно получило пробоину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

Инцидент произошел вечером 14 октября в районе острова Малый Медвежий неподалеку от города Игарки.

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«Теплоход «Ладья» ветром выбросило к правому берегу вышеуказанного острова, в связи с чем судно получило пробоину корпуса. Пострадавшие отсутствуют, розлива горюче-смазочных материалов не допущено», — сообщила Горбунова.

По ее словам, ведомство организовало процессуальную проверку.