Неизвестные обстреляли два трамвая в Петербурге
Неизвестные открыли огонь по двум трамваям в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».
Инцидент произошел поздно вечером 14 октября на улице Бухарестской. Очевидцы рассказали, что стрельба началась внезапно, когда трамваи проезжали перекресток с улицей Белы Куна. В результате у трамваев были разбиты стекла.
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По словам одного из очевидцев, стрельба велась из проезжавшей мимо машины.
В настоящий момент устанавливается, из какого оружия неизвестные открыли огонь.