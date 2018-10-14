СК проводит проверку по факту обрушения строительных лесов в центре Москвы

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве сообщили о начале проверки обстоятельств обрушения строительных лесов в центре Москвы, в результате которого получили травмы пять человек, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вечером 14 октября 2018 г. при выполнении работ по реконструкции фасада здания на Газетном пер. произошло обрушение строительных конструкций. В результате чего пятеро рабочих упали и получили травмы различной степени тяжести. Четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

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Сообщается, что следователи осматривают место происшествия и проводят другие проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуально решение.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обрушились строительные леса.