Иранский военный был арестован в связи с терактом на военном параде

Генеральный прокурор Ирана Голям Хоссейн Мохсени Эджеи заявил, что в связи с терактом, который произошел на военном параде в Ахвазе в конце сентября, был арестован иранский военнослужащий, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«В связи с террористическим актом в Ахвазе одиннадцать человек были вызваны, один был арестован. Все являются военнослужащими. Дело было передано Тегерану», — сказал генпрокурор Ирана.

Ранее сообщалось, что корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по объектам террористов на восточном берегу Евфрата в Сирии в качестве ответа на теракт в Ахвазе.