Украинская полиция задержала десятки человек возле Киево-Печерской лавры
Сотрудники украинской полиции задержали около 30 молодых людей возле Киево-Печерской лавры в Киеве, передает «Громадське».
Отмечается, что причины задержания на данный момент неизвестны.
Обстановка вокруг лавры оценивается как спокойная, желающие посетить монастырский комплекс заходят внутрь без помех.
Ранее РИА «Новости» сообщали, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел опасается захвата радикалами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября.