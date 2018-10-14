Украинца с задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» отпустили на похороны матери

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что моряк с украинского судна «ЯМК-0041«Геннадий Отычко, у которого умерла мать, уже направляется на родину. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Ранее Денисова заявляла, что Отычко не может пересечь границу России и Украины, так как у него забрали загранпаспорт.

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«Мы знаем, что сейчас Отычко едет в Армянск. Границу с Крымом он будет переходить в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак». Там его ждут и в дальнейшем будут сопровождать мои представители», — написала Денисова.

Она также призвала своих подписчиков «помолиться, чтобы у него все вышло».

Ранее сообщалось, что капитана задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» заключили под стражу.