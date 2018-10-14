В Германии самолет упал на толпу, есть погибшие

В федеральной земле Гессен в Германии легкомоторный самолет Cessna упал на толпу людей, передает Reuters со ссылкой на данные немецкой полиции.

По информации полиции, крушение самолета произошло около 15.45 по местному времени (16.45 мск) неподалеку от города Фульда.

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Немецкое издание Bild со ссылкой на полицию сообщает, что в результате инцидента погибли не менее трех человек, один из них ребенок. Еще восемь человек ранены, пишет Bild

Ранее сообщалось, что в США самолет упал на автомобиль, припаркованный возле торгового центра.