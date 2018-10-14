Путин любит яблоки и неравнодушен к грушам
Глава объединения «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов, присутствовавший на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время его посещения сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Ставропольском крае, рассказал о вкусовых предпочтениях главы государства, передает RT.
Как отмечается, журналист задал вопрос Ширинову вопрос, любит ли президент яблоки, на что получил утвердительный ответ.
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«Он очень любит яблоки. И открыл секрет, что очень неравнодушен и к грушам», — отметил Ширинов.
По его словам, Путин был удивлен тем, чего удалось достигнуть в сельском хозяйстве на Ставрополье, а также назвал Путина «единомышленником».
Ранее сообщалось, что Путин и Медведев посетили яблоневые сады в Ставрополье.