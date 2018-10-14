Путин любит яблоки и неравнодушен к грушам

__is_photorep_included12014623: 1

Глава объединения «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов, присутствовавший на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время его посещения сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Ставропольском крае, рассказал о вкусовых предпочтениях главы государства, передает RT.

Как отмечается, журналист задал вопрос Ширинову вопрос, любит ли президент яблоки, на что получил утвердительный ответ.

Реклама

«Он очень любит яблоки. И открыл секрет, что очень неравнодушен и к грушам», — отметил Ширинов.

По его словам, Путин был удивлен тем, чего удалось достигнуть в сельском хозяйстве на Ставрополье, а также назвал Путина «единомышленником».

Ранее сообщалось, что Путин и Медведев посетили яблоневые сады в Ставрополье.