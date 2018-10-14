На востоке Франции охотник по ошибке застрелил велосипедиста

На востоке Франции молодой человек случайно застрелил владельца ресторана, когда принимал участие в облаве. Об этом пишет Le Dauphine Libere.

Согласно данным прокуратуры, инцидент произошел 13 октября около 19.00 мск в коммуне Монрион. Молодой человек участвовал в облавной охоте, которую проводила охотничья ассоциация региона. В этот момент по горной тропе, расположенной недалеко, на велосипеде проезжал владелец ресторана в городе Ле Же, являющийся уроженцем Соединенного Королевства.

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Отмечается, что охотник по ошибке застрелил велосипедиста. После произошедшего молодого человека доставили в медицинское учреждение в состоянии шока. В настоящее время проводится расследование в связи с непреднамеренным убийством.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции американского города Даллас, штат Техас, возвращаясь с дежурства, по ошибке застрелила своего соседа.