В Москве пожарные спасли десять человек из горящего дома

Во время тушения пожара на юго-востоке сотрудники МЧС спасли десять человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание произошло на четвертом этаже жилого дома, который расположен по адресу ул. Чугунные ворота, д. 21, корп. 4.

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«Возгорание произошло на площади около 20 кв. м. В ходе тушения были спасены 10 человек», — сообщили в пресс-службе.

Он подчеркнул, что в данный момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане на МКАД.