Невеста пропавшего саудовского журналиста назвала условие для встречи с Трампом
Невеста пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи рассказала, при каких условиях она примет приглашение президента США Дональда Трампа. передает РИА «Новости».
Девушка пояснила, что придет в Белый дом, только если Трамп пообещает оказать содействие в расследовании.
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« Если он окажет реальное содействие усилиям по выяснению того, что произошло в саудовском консульстве в Стамбуле в тот день, я подумаю над его приглашением», — сказала она.
Ранее Дональд Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.