Мэр Парижа предложила размещать бездомных в городской ратуше

Мэр Парижа Анн Идальго предложила во время холодов размещать бездомных в здании Отель-де-Виле, где расположены муниципальные органы власти города, сообщает Journal du Dimanche.

По ее словам, решение связано с тем, что в зимнее время тысячам бездомных не хватает мест, где им могли бы помочь.

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Идальго отметила, что, пока решение проблемы не найдено, можно использовать свободные муниципальные здания.

В 2016 году Идальго открыла в Париже первый лагерь для беженцев.