В США самолет упал в Атлантический океан
На юге американского штата Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в Атлантический океан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников береговой охраны.
На борту самолета находились три человека.
Уточняется, что самолет Piper PA-34 вылетел из Коннектикута и упал в воду около побережья острова Лонг-Айленд.
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Причины крушения пока неизвестны.
Ранее в городе Мидленд, штат Техас, США, малогабаритный самолет упал на автомобиль, припаркованный возле офисного центра.