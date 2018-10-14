В США самолет упал в Атлантический океан

На юге американского штата Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в Атлантический океан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников береговой охраны.

На борту самолета находились три человека.

Уточняется, что самолет Piper PA-34 вылетел из Коннектикута и упал в воду около побережья острова Лонг-Айленд.

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Причины крушения пока неизвестны.

Ранее в городе Мидленд, штат Техас, США, малогабаритный самолет упал на автомобиль, припаркованный возле офисного центра.