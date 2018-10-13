Захарова предложила Порошенко возглавить церковь на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, не хочет ли президент Украины Петр Порошенко возглавить в стране церковь, передает РИА «Новости».

«У меня складывается ощущение, а не хочет ли господин Порошенко еще и церковь возглавить на территории современной Украины? Мне кажется, он скоро будет священников назначать, рукополагать их, так сказать, раздавать значки и флажки и благословлять на работу», — заявила Захарова в программе «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

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По ее словам, за последние 20 лет не было подобных случаев «модерирования внутрицерковных дел» со стороны государства.

Ранее Порошенко обратился к гражданам страны с призывом выйти с молитвой за предоставление автокефалии.