В Афганистане на предвыборном митинге произошел взрыв

В результате взрыва на предвыборном мероприятии в Афганистане погибли не менее 12 человек, пишет в твиттере афганский телеканал TOLO News со ссылкой на данные полиции.

Также сообщается, что еще 32 человека получили ранения.

«Не менее 12 человек, в том числе офицеры Национального директората безопасности и полицейский, погибли, еще 32 человека получили ранения в результате взрыва на предвыборном мероприятии кандидата-женщины в округе Рустак, провинция Тахар, в субботу днем», — говорится в сообщении.

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20 октября в Афганистане состоятся парламентские выборы.

Как отмечает Reuters, в граничащей с Таджикистаном провинции Тахар проявляет активность террористическая организация «Талибан» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что при взрыве мины в Афганистане погибли не менее семи детей.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.