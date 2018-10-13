Крупный пожар произошел в бытовках на севере Москвы

На севере столицы произошло крупное возгорание в бытовках. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в 01.30 13 октября. К настоящему моменту он локализован.

«Возгорание четырех бытовок в ряду стоящих и частично примыкающего к ним ангара по адресу: Ленинградское шоссе, д. 71, стр. 13 локализовано на площади около 300 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что изначально произошло возгорание трех бытовок на площади 80 кв. м, после чего огонь продолжил распространяться.