Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в России

И.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, какая зима ожидает россиян. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Киктева, в настоящее время нет оснований считать, что предстоящая зима будет холодной.

«Говорить точно нельзя, но наиболее вероятный расклад, что зима не будет суровой», — сказал Киктев.

Реклама

Он пояснил, что это значит, что температура не опустится ниже климатической нормы.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев проинформировал, что на неделе с 8 по 15 октября в некоторых регионах России могут появиться сугробы.