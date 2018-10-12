В ФСИН назвали число нарушений против заключенных

По итогам проверки случаев применения сотрудниками исправительных учреждений физической силы против заключенных выявлено 168 нарушений, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве уточнили, что в 61 случае материалы проверок не были переданы в органы прокуратуры, в 104 случаях применения физической силы отсутствовала видеофиксация и специальные средства, а еще в трех имели место нарушения порядка применения физической силы и специальных средств.

Реклама

«В результате проверок выявлено 168 нарушений по порядку применения физической силы и специальных средств», — говорится в сообщении.

В ФСИН подчеркнули, что по всем фактам нарушений виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что СПЧ запросил у ФСИН списки пострадавших из колонии под Омском.