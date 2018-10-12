В Мосприроде назвали сроки пожелтения листьев в столице

Листья на деревьях в Москве поменяют свои цвета с зеленого на желтый, оранжевый и красный к середине октября, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главного специалиста «Мосприроды» Валентина Волкова.

Он отметил, что в 2018 году сроки пожелтения задержались, однако в настоящее время, по его словам, этот процесс активизировался.

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«Эта неделя обещает быть достаточно теплой, недождливой, даже без ночных заморозков. И постепенно все будет желтеть, приобретать красный и оранжевый оттенки. Думаю, что к понедельнику у нас наступит настоящая золотая осень», — сказал Волков.

По его словам, изменение окраски листьев в текущем году происходит позже из-за теплого сентября и равномерного распределения осадков.

Специалист добавил, что в первую очередь поменяли цвет клены, черемуха, вязы, осины и липы, их догоняют березы, дубы, ясени, а тополя и ивы, по его прогнозам, будут последними.

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