В Красноярске дачник устроил в бане нарколабораторию

Правоохранительные органы Красноярского края задержали местного жителя за организацию нарколаборатории. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Согласно имеющейся информации, 29-летний мужчина устроил лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков в бане на своем дачном участке. Вещества, которые использовались для производства амфетамина, он заказывал через интернет.

Реклама

«Полученное зелье сбывалось оптовыми партиями на территории Красноярска», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов изъяли 3 кг наркотического вещества. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что судмедэксперт морга «Царицыно» обнаружил пакет с наркотическим веществом в нижнем белье покойника.