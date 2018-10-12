В Волгограде нечистоты затопили три дома и утиный пруд

Около тысячи жителей Волгограда страдают из-за потока канализационных вод на бульваре 30 лет Победы в Дзержинской районе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Местные жители рассказали, что канализационные воды наполнили подвалы трех домов на бульваре. По их словам, это произошло две недели назад.

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Жители домов пожаловались, что они обращались с жалобами на сточные воды в разные инстанции, однако «шевеление» началось только после обращения в администрацию президента. В чем заключается «шевеление» они не уточнили.

«До этого [обращения в администрацию] мы просто тонули в фекалиях, к нам даже аварийная служба не приехала», — сказала одна из жительниц района.

Другая жительница отметила, что население района также волнует судьба утиного пруда, который находится рядом с затопленными домами. Она подчеркнула, что вода в нем уже стала «мутной, зеленой».