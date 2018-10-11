Лукашевич призвал Украину немедленно освободить Вышинского

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал правительство Украины немедленно освободить руководителя портала «РИА Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона призывает Киев освободить Вышинского «без всякий условий».

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Он также добавил, что на Украине ограничивается свобода слова и преследуются журналисты.

Ранее сообщалось, что адвокат отреагировал на данные о требовании для Вышинского 12 лет тюрьмы.