В ФСБ заявили о задержании лидера российского крыла «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудниками ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии России были задержаны главарь российского крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) и лидеры региональной структуры, передает РИА «Новости».

«По указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого «Всемирного халифата» и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами», — сообщили в ФСБ.

Реклама

В ФСБ также отметили, что дома у преступников обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила «спящую» террористическую ячейку в Томской области.

«Хизб ут-Тахрир» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.