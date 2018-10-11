В Кремле рассказали об отношении к автокефалии УПЦ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не одобряют действия, ведущие к расколу в православном мире, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к вопросу автокефалии украинской церкви (УПЦ), Песков напомнил об официальной позиции Русской православной церкви.

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«И, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», — сказал Песков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей притязает на «вселенскую власть».