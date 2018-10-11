Квартиру в Москве обокрали на сумму свыше 105 млн рублей

Начальник УИиОС столичного управления МВД России полковник внутренней службы Юрий Титов проинформировал о краже свыше 105 млн руб. из квартиры в центре города. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, инцидент произошел в квартире, расположенной в Большом Власьевском переулке.

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«…неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру и совершили кражу денежных средств и личных вещей заявителя», — говорится в заявлении ведомства.

По словам Титова, в настоящее время двух человек, подозреваемых в краже, задержали и заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку по факту кражи из гипермаркета на юго-востоке Москвы 333 тележек.