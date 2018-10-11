Подачу воды в города ЛНР сократят из-за ремонтных работ Киева

Из-за ремонтных работ на подконтрольных Киеву водоводах будет сокращена подача воды в три города самопровозглашенной Луганской народной республики, рассказали представители МЧС ЛНР, передает РИА «Новости».

«В связи с ремонтными работами на водоводах «ЗФС 2 — ЗФС 3», расположенных на территории Украины, ориентировочно до 18.00 12 октября будет сокращена подача воды на насосную станцию «ЗФС 4» на 30%, вследствие этого будет сокращена подача воды в городах: Алчевск — 30%, Брянка — 20%, Перевальск — 20%», — рассказали в МЧС ЛНР.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о массовом отравлении некачественной водой в Макеевке.