В Магадане рабочий погиб в дробилке щебня

Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по факту гибели работника строительной организации на установке по дроблению щебня. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Магаданской области.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении 54-летнего магаданца, который нарушил правила безопасности при ведении строительных работ. По версии обвинения, подозреваемый не обеспечил безопасную работу оборудования по переработке полезных ископаемых, что повлекло за собой смерть 58-летнего рабочего.

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«58-летний работник данного предприятия, выполняя наряд-задание, погиб при выполнении работ по дроблению щебня на движущемся технологическом оборудовании», — отмечается на сайте регионального СК.

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