СМИ сообщили о первой жертве «Майкла» в США

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В результате обрушения урагана «Майкл» на штат Флорида погиб один человек. Об этом сообщает канал WCTV со ссылкой на офис местного шерифа.

По информации правоохранительных органов, погиб житель округа Гэдсден. Отмечается, что сильный ветер повалил дерево на его дом. В WCTV добавили, что экстренные службы не смогли оказать ему помощь из-за плохих погодных условий.

Ранее аналитики консультационной компании AccuWeather подсчитали, что сумма ущерба от «Майкла» может достигнуть $30 млрд.