Француженка отбилась от домогательств таксиста в Москве

Московская полиция проверяет сообщения о попытке изнасилования гражданки Франции в Красносельском районе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 9 октября, недалеко от станции метро «Тургеневская» Калужско-Рижской линии метро.

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«Оперативники опросили заявительницу, 27-летнюю гражданку Франции, и иностранка пояснила, что накануне ночью вышла из бара на Страстном бульваре и поймала машину такси, попросив подвезти до дома в Костянском пер. Водитель выполнил просьбу, но не захотел выпускать заявительницу из машины, полез обниматься и целоваться», — рассказал источник.

Отмечается, что гражданка Франции ударила таксиста и смогла вырваться из салона. После того, как она вернулась домой, француженка позвонила в полицию и рассказала об инциденте.

Ранее сообщалось, что москвичка с собакой отбилась от насильника.