При очистке цистерны с дизелем на нефтезаводе в Уфе погиб человек

В Уфе при очистке цистерны с дизельным топливом погиб работник нефтеперерабатывающей компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Еще трое его коллег были госпитализированы с признаками химического отравления.

«Выяснилось, что один из сотрудников сторонней организации при проведении очистительных работ внутри цистерны установки по переработке дизельного топлива почувствовал недомогание и потерял сознание, после чего двое его коллег поочередно спустились в цистерну и также потеряли сознание, четвертый рабочий, осознав опасность ситуации, остался снаружи и позвал на помощ», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят экспертизу.