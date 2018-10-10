В аэропорту Мюнхена задержали дебошира

В аэропорту Мюнхена полиция задержала неизвестного мужчину, проникшего в служебную часть аэропорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что после инцидента работа второго терминала была остановлена.

После полиции удалось задержать нарушителя.

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«Поиски завершены успешно. Лицо было задержано федеральной полицией. Работа второго терминала аэропорта Мюнхена восстановлена», — говорится в сообщении.

Мотивы мужчины неизвестны, в настоящее время с ним работает полиция.