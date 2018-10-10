Крымские пограничники помогли эвакуироваться украинским морякам

В Крыму российские пограничники помогли украинскому экипажу сухогруза «Нила», в корпусе которого образовалась трещина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пограничного управления ФСБ.

Моряки украинского сухогруза были эвакуированы на пограничное патрульное судно «Парус».

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«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым оказана помощь экипажу перевозившего уголь сухогруза «Нила», в корпусе которого образовалась трещина», — говорится в сообщении.

После устранения угрозы затопления украинские моряки вернулись на свое судно.