Названо имя возможного сообщника Петрова и Боширова

Стало известно имя нового подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей, который может оказаться сообщником Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Лондон вскоре может назвать новое имя - Сергея Федотова.

«Похоже, что у россиян был отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство», – заявил источник издания.

Ранее сообщалось, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, следили за бывшим офицером в Чехии.