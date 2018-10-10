Жильцы квартиры в Перово обнаружили у себя в туалете хорька
Жильцы дома в столичном районе Перово обнаружили в себя в туалете хорька, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение от жильцов квартиры, расположенной по адресу: ул. Новогиреевская. Они заявили, что в туалете их квартиры находится хорек», — рассказал он.
Реклама
На место инцидента направились сотрудники экстренных служб.
Как именно животное попало в квартиру, пока неизвестно.