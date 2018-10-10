В Кремле прокомментировали нехватку льготных лекарств в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой нехватку льготных лекарств в регионах и призвал к энергичным мерам по предотвращению подобных ситуаций, передает РИА «Новости».

«В данном случае президент, безусловно, знает, тем более эта тема фигурировала неоднократно и на прямых линиях, на других эпизодах общения президента с людьми, поэтому он знает, что эпизодически такая проблема случается. Вместе с тем это абсолютно недопустимо и конечно это повод для очень энергичных мер по предотвращению таких случаев», — сказал Песков.

Вместе с этим. он призвал не обобщать ситуацию на основе «отдельных трагических случаев», сославшись на статистику от Министерства здравоохранения.