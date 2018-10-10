Видео с места убийства следователя в Подмосковье выложили в сеть
Следственный комитет России в своем твиттере опубликовал видеозапись с места убийства следователя МВД в подмосковном Архангельском.
«Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья, в т.ч. связанную со служебной деятельностью», — говорится в тексте сообщения.
Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад неизвестные подожгли автомобиль следователя, которая была убита в Подмосковье.