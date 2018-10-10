Педиатру из Приамурья выдали зарплату в мешках с монетами

Врач-педиатр из Приамурья Тамара Голубцова получила часть зарплаты в мешках с монетами, общая масса которых составила 35 кг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, 69-летняя врач получила 21 тысячу из 57 тысяч купюрами, однако остальные деньги ей выдали монетами. Поскольку мешки весили 20 кг и 15 кг, их доставили женщине в квартиру на машине скорой помощи.

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Голубцова уверена, что зарплату ей выдали таким образом, так как она отказалась оформлять зарплатную карту.

В минздраве Амурской области агентству пояснили, что деньги женщине выдали «тем номиналом, что был в банке на данный момент».