Следователя МВД убили в Подмосковье

В подмосковном Архангельском была убита следователь МВД, сообщается на сайте главного Следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«10 октября около 7 утра у подъезда многоэтажного дома, расположенного в п. Архангельское Красногорского района, неизвестный произвел выстрел в женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что потерпевшая являлась сотрудником полиции в звании подполковника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 105 УК России (убийство).

Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве.