Источник назвал вероятную причину инцидента с самолетом в Якутске

Самолет авиакомпании «Якутия» мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Якутске из-за неудовлетворительного состояния полосы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в комиссии по расследованию инцидента.

«Предварительно, возможной причиной выкатывания со взлетно-посадочной полосы воздушного судна в Якутске могло стать неудовлетворительное состояние ВПП, связанное с ее обледенением, и несоответствие коэффициентов сцепления на участках ВПП тем значениям, которые были переданы экипажу перед приземлением самолета», — сказал источник.

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Ранее стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100, прибывший в аэропорт Якутска из Улан-Удэ, выкатился за пределы ВПП. В результате инцидента пострадали четыре человека. Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувного трапа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.