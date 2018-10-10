ФСБ выявила «спящую» террористическую ячейку в Томской области
Сотрудники ФСБ совместно с другими правоохранительными органами выявили в Томской области ячейку международной террористической организации, ее участники задержаны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о ячейке террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», которая воюет против правительственных войск в Сирии. В региональном управлении ФСБ рассказали, что против лидера ячейки возбуждено дело о склонении к участию в террористической деятельности.
По данным ведомства, лидер ячейки устно и, как отмечается, с помощью запрещенного в России мессенджера склонял лиц из своего окружения к участию в террористической деятельности на сирийской территории.
«При этом вербовщик осознавал, что сформированная им группа лиц может быть использована для совершения преступлений террористического характера и на территории России», — отметили в УФСБ.
Лидер ячейки помещен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная в России.